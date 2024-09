A visita vergonhosa de Katy Perry ao ‘Estrela da Casa’, reality da Globo

Na tarde desta quarta-feira, 18, os artistas do Estrela da Casa foram surpreendidos por uma visita de Katy Perry. A cantora americana está no Brasil para uma apresentação no Rock in Rio na sexta, 20, e foi aos Estúdios Globo para conduzir um workshop no reality. Ao lado de Ana Clara Lima, apresentadora da atração, e com o auxílio de uma tradutora, Katy deu dicas sobre o mercado fonográfico, conversou com os confinados e passou por alguns constrangimentos — mas não por sua culpa, e sim por conta de um aparente desinteresse dos participantes.

Em determinado momento da conversa, Katy perguntou aos artistas o quão felizes eles estavam em uma escala de zero a dez. Todos responderam “dez”, com exceção de Matheus Torres, representante do pop rock no reality, que contou que não estava tão alegre porque tinha acabado de acordar. “O artista torturado chegou”, ironizou a americana em frente ao desânimo do participante. Também eram poucos os que conheciam as músicas da cantora, que já vendeu mais de 45 milhões de discos mundialmente.

Os participantes pareciam mais interessados em pedir para a artista falar frases em português do que em ouvir os conselhos que ela poderia dar. A funkeira MC Mayarah pediu para a americana dizer “Santa Cruz tá no mapa” e “viva o funk”. Já Unna X, que nasceu nos Estados Unidos e tem cidadania brasileira, pediu “Um oi para a galera de Long Branch, em Nova Jersey”. Outro momento vexatório aconteceu quando Nicole Louise mostrou para a cantora as caretas que sabe fazer.

Katy Perry não recebeu cachê por sua participação no reality show. No Brasil, a popstar americana é representada pela Universal Music, gravadora que tem contrato com a Globo e facilitou a negociação. A ideia partiu de J.B. Oliveira, o Boninho, diretor da atração que brincou com a participação da cantora nas redes sociais: “Vou fazer o convite para você conhecer o Estrela da Casa, que é um reality de música muito bacana. Vou te mandar uma DM e a gente combinar tudo. Um beijo”, disse, em um vídeo publicado no Instagram na noite de terça-feira, 17.

