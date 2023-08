A verdade sobre o ‘Encontro com Patrícia Poeta’ sem Manoel Soares

Após meses recebendo críticas do público por causa da forma como tratava seu antigo colega de apresentação, Manoel Soares, Patrícia Poeta vem provando nas últimas semanas que precisava de fato ser a única titular do Encontro com Patrícia Poeta. Apesar da atração levar seu nome, a jornalista precisou dividir o espaço com Soares, anunciado como seu coapresentador antes da estreia do novo formato — a dupla substituiu Fátima Bernardes, e isso gerou diversos atritos ao vivo e nos bastidores da Globo. Em vários momentos, um interrompia o outro, e Patrícia chegou a passar na frente das câmeras durante uma fala do colega — demonstrando uma clara falta de sinergia na condução do programa e gerando uma guerra velada que foi sentida pelos telespectadores. O desgaste foi tanto, que a emissora tomou a decisão de demitir Manoel Soares e seguir com Patrícia Poeta após um período de férias da mesma.

Em meados de agosto, Patrícia voltou ao ar, agora como única apresentadora, e com a companhia de Tati Machado e Valéria Almeida, responsáveis por comentários de cultura pop e saúde, respectivamente. Nos últimos dias, o Encontro ganhou a médica e campeã do BBB20, Thelma Assis, que está cobrindo as férias de Valéria como colunista do Bem Estar, quadro de saúde do programa. A ausência de Manoel Soares fez com que a dinâmica do programa ficasse perceptivelmente mais leve para Patrícia que, inclusive, não interrompe as parceiras de trabalho nem gera “climões” ao vivo. Aos poucos, a atração conseguiu acertar o tom ao se livrar da tensão criada antigamente. Um fator determinante para isso é que Tati, Valéria e Thelma também aguardam pacientemente que Patrícia interaja com elas, mostrando que quem conduz o show é realmente a titular. Bom para todas.

