A resposta chula de suposto filho de Gugu após exame de DNA dar negativo

Após exames de DNA apontarem que ele não é filho de Gugu Liberato, o comerciante Ricardo Rocha, de 50 anos, foi às redes sociais para ironizar a situação. “Bora devolver as mansões, o dinheiro e etc…”, escreveu Rocha em uma publicação no Instagram Stories nesta quinta-feira, 12. Ele desativou os comentários em seu perfil na rede devido às críticas e ataques que vinha recebendo de internautas, e justificou a decisão: “Vão aprender a serem profissionais e falarem a verdade. Anos e anos fazendo o mal para o povo, toda semana pegam um para fazer o mal e desamar o próximo, parem de defecar pela boca… credo. Vou dormir na goteira de tão incomodado que estou”, disse.

Entenda o caso

Em 2023, Ricardo Rocha entrou com uma ação na justiça alegando ser filho biológico de Gugu, morto em novembro de 2019 após um acidente doméstico. Rocha afirmou que sua mãe e Gugu teriam se relacionado ainda na adolescência, e que ele seria o primogênito do apresentador. Com isso, os três herdeiros legítimos de Gugu — João Augusto, de 21 anos, e as gêmeas Sofia e Marina, de 19 — tiveram seus bens bloqueados pela Justiça de São Paulo, que determinou que um quarto do espólio ficaria reservado para Rocha até a comprovação da paternidade através de testes de DNA. Foram realizados dois exames em laboratórios distintos, com base no material genético da mãe e do irmão de Gugu, e o resultado de ambos foi negativo.

Essa, no entanto, não é a primeira disputa legal pela herança do apresentador, estimada em 1 bilhão de reais. Antes de morrer, Gugu deixou em testamento 75% do seu patrimônio para os três filhos. Os 25% restantes foram divididos entre os sobrinhos do apresentador. A mãe de Gugu, de 95 anos, foi assegurada com uma pensão vitalícia, a ser paga pelos netos. No total, nove herdeiros são reconhecidos pelo testamento. Nessa partilha, Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu, acabou sem nada, e entrou na justiça pleiteando uma união estável com o apresentador. Rose nunca casou com Gugu, mas tentava comprovar a união estável com o apoio das filhas, o que lhe daria direito a 50% da herança.

A mãe e a irmã de Gugu, no entanto, alegavam que ambos nunca tiveram um relacionamento amoroso, sendo apoiados por João Augusto. Rose, no entanto, desistiu do processo em agosto, abrindo mão da disputa. Nesse meio tempo, o chef de cozinha Thiago Salvático também entrou com um processo de reconhecimento de união estável homoafetiva e partilha dos bens acumulados no período em que eles supostamente teriam se relacionado. O pedido foi negado, mas ele ainda recorre da decisão, e o processo corre em segredo de justiça.

