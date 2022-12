A razão pela qual Porchat se recusa a pedir desculpas por piada com GKay

Em um bem-humorado comunicado nas redes sociais, Fábio Porchat assumiu uma postura nova: ele optou por se posicionar sobre críticas a uma de suas piadas. O catalisador da polêmica foi uma alfinetada que o comediante deu na influenciadora GKay, no prêmio Melhores do Ano da Globo, no domingo, 25, durante uma homenagem às personalidades que morreram em 2022. “Eu olho o Jô e fico pensando: ‘O que ele faria com uma Gkay, né, Tatá? Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes, né?”, ironizou. Aos que passam longe do vasto (e muitas vezes vazio) universo dos influenciadores digitais, GKay é uma personalidade em alta nas redes sociais, que teve a fama impulsionada pela participação no famigerado (e também vazio) reality show Big Brother Brasil (BBB). GKay, então, usou o Twitter para desabafar diante de seus milhões de seguidores. Disse que chorou na noite de Natal ao descobrir sobre o comentário, que deve ser um “lixo” e complementou dizendo que “não se brinca com a morte de ninguém”.

Porchat não é do tipo que pede desculpas por piadas. Prova disso é a postura da trupe Porta dos Fundos, da qual faz parte. Em tempos no qual se discute os limites do humor, o grupo encontrou sua linha de atuação: o plano é ironizar a tudo e a todos, mas sem pisar em camadas da sociedade, especialmente minorias, que costumam ser tema de chacotas perpetuando preconceitos. “A função do humor é fazer rir, não é propagar preconceitos. E era o que estávamos fazendo. O politicamente correto é chato? É. Mas imagina o que o negro acha do racismo”, disse ele a VEJA, em 2021, quando foi entrevistado para as Páginas Amarelas.

Sendo assim, Porchat não se desculpou com GKay, mas destrinchou o próprio comentário. “A minha piada com a Gkay no Melhores do Ano foi sobre a participação horrível dela no programa da Tatá Werneck [o Lady Night]. Eu não sei se vocês viram, vale a pena ver, foi uma participação estranhíssima, caótica.” Porchat ainda falou sobre ter ironizado a influenciadora durante a homenagem ao Jô. “A piada não foi sobre a morte de ninguém. A piada não é humilhando ninguém. A piada é simplesmente dizendo que seria uma loucura entrevistar a Gkay, que nem o Jô conseguiria entrevistá-la. O Jô não morreu por causa da Gkay. Eu não fiz uma piada brincando com a morte do Jô. Quando eu digo: ‘o Jô preferiu ter ido do que entrevistar a Gkay’, não foi dizendo ‘o Jô se suicidou, o Jô quis a morte’. Não foi isso. Não forcem a barra.” Em tempos de gritaria na internet, tudo precisa ser destrinchado – até o óbvio. Confira o vídeo completo e o posicionamento de GKay abaixo.

to cansada de verdade sabe gente, cansada mesmo, na vdd to exausta, pq eu não sei o que fiz pras pessoas me odiarem tanto, me humilharem tanto, dia após dia e agr até em rede nacional, mostrando que eu sou uma piada no sentido ruim para o Brasil inteiro — GKAY (@gessicakayane) December 25, 2022