A primeira aparição pública de Fausto Silva após transplante de rim

Fausto Silva esteve presente na festa de aniversário surpresa de seu filho caçula, Rodrigo, na noite de segunda-feira, 20, ao lado da esposa, Luciana Cardoso, mãe do aniversariante e de João, que também esteve presente na comemoração. Um registro do apresentador foi feito pela primogênita do comunicador, Lara — fruto de seu casamento anterior, com Magda Colares –, sendo a primeira aparição pública de Faustão desde que ele fora submetido a um transplante de rim em fevereiro deste ano.

Nas imagens publicadas por Lara, Faustão aparece sorridente e saudável. Confira:

O que aconteceu com Faustão

Em fevereiro, Fausto Silva foi submetido ao transplante de rim, seis meses depois de transplantar o coração. O apresentador passou por uma embolização após enfrentar “atraso” no processo de recuperação do novo rim. Segundo o boletim oficial, o transplante havia sido bem-sucedido, mas o paciente aguardava o início do funcionamento do órgão, razão pela qual ele passou pelo procedimento. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

