A operação de guerra montada em hospital para internação de Silvio Santos

Internado desde 1º de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Silvio Santos, de 93 anos, é mantido sob proteção para que nenhuma informação sobre seu estado de saúde seja vazado. De acordo com o SBT, a princípio, o apresentador foi levado para o hospital apenas para fazer exames que não seriam possíveis de realizar em sua casa. Entretanto, Silvio acabou contraindo uma bactéria e precisou ser tratado — e o que seria uma breve passagem vem se alongando em uma estadia duradoura. Procurado por VEJA nesta quinta-feira, 15, a emissora informou que o apresentador está bem.

No Einstein, foi montada uma operação para que poucos profissionais de saúde tenham acesso a Silvio. Outra determinação do hospital foi que toda informação a respeito do apresentador será dada somente pela assessoria de imprensa do SBT. O protocolo comum em casos de internação de figuras notáveis é a divulgação de boletins médicos pelo menos uma vez por dia — não foi o caso de Silvio Santos, que vem sendo tratado em sigilo absoluto. O que se sabe é que seu estado de saúde ainda requer cuidados e muita atenção.

Em julho, Silvio já havia passado um período no hospital, após contrair o vírus H1N1, mas tivera alta após alguns dias. Depois, porém, precisou voltar.

Na quarta-feira, 14, durante um evento no Rio de Janeiro, Tiago Abravanel, um dos netos de Silvio Santos, declarou que o acesso ao avô estava restrito, mas que ele está sendo bem assistido pelos médicos. Com isso, nem parte da família do apresentador está em contato com ele.

No SBT, o clima é de incerteza e tensão nos corredores, com nenhuma informação concreta sobre o dono da emissora.

