A nova cidade europeia vitimada pelos estereótipos de ‘Emily em Paris’

Uma das comédias mais infames da Netflix, Emily em Paris é foco de controvérsias desde sua estreia em 2020 por sobrepor as paisagens parisienses com a perspectiva americana de sua protagonista, estereótipo ambulante. Viciada tanto em trabalho quanto no celular, Emily (Lily Collins) passa a registrar a metrópole como influenciadora e transforma o choque cultural em combustível para popularidade e campanhas publicitárias engenhosas em seu trabalho. Sempre vestida com trajes estapafúrdios, a personagem ou diverte pelas situações absurdas, ou enfurece espectadores pela falta de noção de realidade. Agora, a personagem leva seu charme polarizante para outra cidade romântica da Europa: Roma, como revela o trailer da segunda parte da quarta temporada divulgado nesta segunda-feira, 26 de agosto.

Marcada para 12 de setembro, a segunda leva de episódios acompanha mais um término entre Emily e seu namorado francês, Gabriel (Lucas Bravo), manipulado por uma ex-namorada dele que finge estar grávida do mesmo. Separada do parceiro, a americana então conhece um novo personagem, o italiano charmoso Marcello Muratori (Eugenio Franceschini), empresário com quem se envolverá e viajará para Roma. O novo triângulo amoroso internacional a fará escolher não só entre namorados, como cidades. Além da intriga amorosa, Emily ganhará uma concorrente no trabalho com a chegada de outra funcionária americana, Genevieve (Thalia Besson).

Protestos anti-Emily

Em Paris, a série vem sendo rechaçada em protestos públicos. Em janeiro, grafiteiros naturais da capital francesa picharam “Fora, Emily” na fachada da locação externa de seu apartamento e “Emily não é bem-vinda” em uma fonte que costuma aparecer nos episódios. Para alguns moradores, a série olha para Paris como um lugar exótico e apoia diferentes estereótipos sobre o povo francês, como a desinibição e comportamentos opulentos semelhantes ao da série, regada em alta costura e eventos de luxo. Outros criticam o aumento de turistas que visitam locações da série ao invés de outros pontos históricos da metrópole. Por essas e outras, a série é um dos maiores sucessos da plataforma Netflix — e não deve parar de perturbar os europeus tão cedo.

