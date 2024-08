A justificativa do atraso do SBT para dar a morte de Silvio Santos

Após passar algumas horas exibindo desenhos animados normalmente na manhã deste sábado, 17, o SBT finalmente interrompeu a programação próximo de meio-dia para dar um plantão sobre a morte de Silvio Santos, dono da emissora. Coube à jornalista Simone Queiroz a missão de informar ao público sobre a partida do patrão. O canal exibia a série animada Scooby-Doo, do programa Sábado Animado, quando entrou o plantão, e a repórter começou logo justificando o atraso. “Bom dia. Nós interrompemos a nossa programação, só agora, porque também estamos administrando a nossa dor. A dor da imensa família brasileira. E agora, falando olho no olho do público do SBT, para dar uma notícia que nós nunca desejamos dar, a morte do apresentador Silvio Santos aos 93 anos. Silvio estava internado no Hospital Albert Einstein desde o início do mês. No mês passado ele também havia estado internado em função do vírus H1N1, vírus da gripe, havia se recuperado, voltado para casa, retornou no início do mês ao hospital. E nós tínhamos, sim, a esperança de que ele se recuperasse, mas chegou a sua hora”, explicou Simone, segurando as lágrimas.

“É um pesar imenso para todos nós do SBT a perda do Silvio Santos e para todos os brasileiros que ganharam um significado para o domingo em família a partir de Silvio Santos”, concluiu.

Em seguida, César Filho e Márcia Dantas chegaram ao estúdio para reforçar a cobertura de homenagens do SBT a Silvio Santos.

