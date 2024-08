É revelada a verdadeira causa da morte de Silvio Santos

Foi revelada a causa da morte de Silvio Santos após mais de duas semanas internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador de 93 anos faleceu de uma broncopneumonia após infecção em decorrência de uma gripe provocada pelo vírus H1N1. Senor Abravanel morreu às 4h50 deste sábado, 17 de agosto.

Silvio Santos foi internado em 1º de agosto para, de acordo com a assessoria de imprensa do SBT, fazer exames de imagem que não poderiam fazer em casa. Uma operação de guerra foi montada dentro do hospital para que nenhuma informação vazasse e, de fato, não vazou. O Einstein, que sempre divulgou boletins médicos de figuras notáveis, deixou toda a divulgação a cargo do SBT, que informava que o empresário estava bem e se recuperando. Durante os 17 dias, o mistério sobre o verdadeiro estado de saúde de Silvio permaneceu até a manhã deste sábado, quando foi divulgada a sua partida.