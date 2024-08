A incoerência da Globo ao ‘esconder’ cobertura da Paralimpíada de Paris

Detentora dos direitos de transmissão da Paralimpíada de Paris 2024, a Globo optou por exibir a competição paralímpica apenas em um canal do SporTV, na TV por assinatura, deixando de fora da TV aberta — com exceção de alguns boletins durante a programação e um espaço no Globo Esporte, jornalístico esportivo local que passa no horário de almoço. Já a Olimpíada de Paris 2024 teve uma transmissão com programas especiais na TV aberta e quatro canais SporTV. Ironicamente, os Jogos Olímpicos voltados para os paratletas de alto rendimento não têm a mesma acessibilidade ao público.

A Paralimpíada de Paris 2024 teve sua cerimônia de abertura na capital da França na quarta-feira, 28, e os jogos começaram a ser transmitidos nesta quinta, 29. O Brasil é uma grande potência na competição e já conquistou três medalhas no primeiro dia — até o momento: uma de ouro, outra de prata e a terceira de bronze na natação, graças aos atletas Gabriel Araujo, que venceu nos 100 metros costas da classe S2; Phelipe Rodrigues, que ficou em segundo nos 50 metros livre S10; e Gabriel Bandeira, que subiu ao pódio do bronze pela prova de 100 metros borboleta S14. Todas as conquistas, infelizmente, foram acompanhadas ao vivo apenas pelos assinantes do SporTV2 ou do pacote Globoplay + Canais Ao Vivo, que custa 54,90 reais por mês.

Apesar de 280 atletas brasileiros competirem em 20 das 22 modalidades, a Globo também decidiu exibir apenas as cerimônias de abertura e encerramento, além de nove modalidades no SporTV2, sendo: natação, goalball, basquete em cadeira de rodas, atletismo, futebol de cegos, ciclismo, judô, vôlei sentado e maratona.

Os jogos, que acontecem até 8 de setembro, também poderiam ser vistos pelo canal do Comitê Paralímpico Internacional (IPC) no YouTube, porém, algumas das competições foram bloqueadas para quem é do Brasil por causa dos direitos de transmissão pertencerem à Globo, restando apenas cortes de algumas das modalidades.

