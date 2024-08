A homenagem tocante da primogênita de Silvo Santos ao pai

A primogênita de Silvio Santos (1930-2024), Cintia Abravanel — fruto do relacionamento do comunicador com a primeira esposa, Cidinha — falou sobre a morte do pai pela primeira vez em uma publicação no Instagram. Com uma foto em que aparece criança ao lado de Silvio, Cintia declarou que ela e o Brasil já estão com saudade, e agradeceu. “Obrigada por tudo. Por cada conversa, lição de vida, carinho e principalmente seu amor”, escreveu ela.

A “número um” de Silvio, como ele costumava dizer, cresceu afastada do pai — passou a ser criada pela avó materna aos 13 anos, depois que a mãe morreu aos 38, vítima de um câncer agressivo de estômago. Já na vida adulta, no entanto, ela se reaproximou do patriarca, com quem mantinha uma relação de carinho. “Você sempre brilhará para mim, pai. Sentirei sua presença em cada passo que der, guiada pelo amor que deixou”, escreveu antes de dizer que o amará “infinitamente”.

Além de Cintia, Patrícia Abravanel, a quarta filha de Silvio — que assumiu o comando do Programa Silvio Santos desde que o apresentador se afastou da televisão — publicou um comunicado em nome da família agradecendo todo o carinho, respeito e homenagens ao pai.

“Esperamos que ele esteja vendo e recebendo todo esse amor. Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia do quanto”, diz a nota das filhas, que se dizem “abraçados por milhares e milhares”. “Vamos nos esforçar e trabalhar para levar alegria, informação e entretenimento do mesmo jeito que sempre levou. Que a essência dele permaneça no SBT e que o SBT continue sendo feito por e para os brasileiros”.

A morte de Silvio Santos

Sílvio morreu na madrugada do sábado, 17, às 4h30 da manhã, em decorrência de uma broncopneumonia após contágio por H1N1. Ele estava internado desde o dia 1º de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A pedido do próprio Silvio, não houve velório: ele foi enterrado seguindo os ritos judaicos na manhã deste domingo, 18, no Cemitério Israelita do Butantã, também na capital paulista, em uma cerimônia reservada apenas a amigos e familiares. Na frente do local, no entanto, alguns fãs se reuniram para prestar uma última homenagem ao ídolo.

