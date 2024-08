A homenagem de filhas de Silvio Santos ao pai hospitalizado

No próximo domingo, 11, Rebeca Abravanel terá a irmã Patricia ao seu lado no Roda a Roda, do SBT, encontro programado para celebrar o Dia dos Pais e homenagear o patriarca da família Abravanel, Silvio Santos. “As irmãs estão aqui reunidas para desejar um ótimo dia para os pais”, disse Patricia na gravação do programa dominical. “Um feliz Dia dos Pais para todos os pais do Brasil e para o nosso pai tão amado”, completou Rebeca. Também passaram pelos bastidores da gravação Iris, esposa de Silvio, e Sara Abravanel, irmã caçula do dono do canal.

Silvio está internado há uma semana, inicialmente hospitalizado para a realização de exames. Em julho, ele também foi internado por alguns dias com um quadro de H1N1.