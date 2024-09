A goleada de audiência do SBT em cima de reality musical da Globo

Na noite desta terça-feira, 24, o SBT deixou a Globo para trás e assumiu a liderança do ibope graças a um aliado de peso: o Corinthians, que bateu o Fortaleza no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana por 3 a 0, em partida exibida pela emissora paulista. O canal de Roberto Marinho chegou a liderar o ranking durante o primeiro tempo, enquanto exibia a novela Mania de Você, mas perdeu de goleada na volta do intervalo, no duelo do futebol contra o reality musical Estrela da Casa.

Segundo dados preliminares, o jogo alcançou um pico de 15 pontos, contra os 11 conquistados pela atração musical. A liderança foi comemorada ao vivo por Cléber Machado. “Ouço o badalar dos sinos. Obrigado a você pela companhia, pelo carinho e pela audiência aqui com o SBT. Que o nosso trabalho esteja sendo bem feito e do agrado de todos vocês. Muito obrigado!”, disse o narrador ao anunciar o feito.

Na partida de ida contra o Fortaleza, exibida na última terça-feira, 17, o cenário foi o mesmo, com a Globo liderando durante a exibição da novela e perdendo a ponta para a partida no segundo tempo. A vitória do Corinthians, portanto, é boa notícia para o SBT: com ela, o clube do Parque São Jorge avançou para as semifinais, o que garante ao menos mais duas chances do canal assumir a ponta no ibope — os confrontos de ida estão previstos para a semana do dia 23 de outubro, enquanto os jogos de volta devem ocorrer na semana do dia 30.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial