A diferença surreal entre SBT e Globo com morte de Silvio Santos

Ícone da TV brasileira, Silvio Santos morreu neste sábado, 17, aos 93 anos, após passar 17 dias internado no Hospital Albert Einstein em decorrência de uma gripe provocada pelo vírus H1N1. A diferença surreal entre a cobertura do SBT, a própria emissora de Senor Abravanel, e a Globo chamou atenção. Enquanto a Globo interrompeu a sua programação com o É de Casa para dar um plantão do Jornal Hoje com as informações da morte, o SBT manteve tudo normal, exibindo desenhos animados do Sábado Animado. Vale dizer que Silvio Santos sempre recomendou dentro do SBT que, em caso de sua morte, o jornalismo não deveria dar nada sobre. Pelo visto, a orientação se manteve, mesmo que agora sejam as filhas que comandem a empresa.

O SBT divulgou a morte de Silvio Santos na manhã deste sábado com uma nota enviada à imprensa e publicada nas redes sociais. “Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações. Silvio Santos (1930 – 2024).”, dizia o comunicado.

Na Globo, a postura fora do tom da âncora Zileide Silva chamou a atenção. Enquanto passava as informações da história de Silvio Santos, a apresentadora começou a rir e a tentar conter a risada, enquanto algumas pessoas falavam ao fundo.

Confira o vídeo:

https://twitter.com/BrunoGuzz0/status/1824797210766168272

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial