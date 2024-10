A diferença eloquente de Chay Suede em Travessia e Mania de Você

No ar como o vilão Mavi de Mania de Você, Chay Suede causou desconfiança do público no começo da novela das 9 da Globo, já que seu personagem se assemelhava muito com o Ari, outro mau-caráter, de Travessia, folhetim de Gloria Perez exibido na mesma faixa horária da emissora há dois anos. A diferença mais notável no ator, é claro, é o cabelo, já que o homem obcecado por Viola (Gabz) ostenta madeixas longas, enquanto o cafajeste que traiu Brisa (Lucy Alves) e enganou Chiara (Jade Picon) em Travessia usava um corte raspado.

Curiosamente, a ideia do estilo de cabelo na novela de João Emanuel Carneiro partiu do próprio intérprete, que sugeriu ao diretor Carlos Araujo que Mavi gostaria de parecer mais fisicamente com Rudá (Nicolas Prattes), o grande amor de Viola. Para isso, Suede aderiu ao mega hair.

Para além do visual de Chay Suede nas novelas, é clara a evolução dele como ator. Enquanto o vilão da antiga novela era pouco carismático, Mavi tem sido mais cativante com sua dinâmica com Adriana Esteves, intérprete de Mércia e mãe do vilão, em cena. Os embates dos dois personagens têm rendido sequências cômicas.

Em Mania de Você, o vilão faz de tudo para tentar manipular os sentimentos de Viola desde o começo. Após roubar a fortuna de Luma (Agatha Moreira), ele ficou milionário e construiu um resort de luxo em Angra dos Reis, além de abrir um restaurante para que Viola pudesse comandá-lo e ficar próxima dele, que está se fingindo de pobre para conquistar a mocinha. Nos próximos capítulos, Luma obrigará Mavi a devolver parte de seu dinheiro com ameaças de expor a verdade para a chef de cozinha.

