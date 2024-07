A curiosa reação de Simone Biles à nota de Rebeca Andrade

Durante a final da ginástica por equipes das Olimpíadas de Paris 2024 nesta terça-feira, 30, a americana Simone Biles teve uma reação curiosa à nota de Rebeca Andrade no aparelho de barras assimétricas. A ginasta dos Estados Unidos ficou surpresa ao ver que a ginasta brasileira conquistou uma nota de 14.533, sendo 6.200 de dificuldade e 8.333 de execução, e sua expressão foi flagrada por uma das câmeras da transmissão oficial no SporTV, canal pago da Globo, e no CazéTV, no YouTube.

Rebeca foi a última de sua equipe a encarar as barras assimétricas. Ela conquistou o bronze por equipes ao lado de Flavia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane Oliveira — é a primeira vez na história que o Brasil sobe no pódio nesta modalidade. Já Biles ganhou o ouro junto com o time americano. Nas barras assimétricas, Simone teve uma pontuação de 14.400 — pouco abaixo de Reneca –, apresentando a mesma dificuldade que a brasileira e uma execução de 8.200.

Nos próximos dias, Rebeca e Simone vão se enfrentar diretamente em quatro finais individuais: individual geral (1º de agosto), salto (3 de agosto), solo e trave (5 de agosto). A final das barras assimétricas acontecerá em 2 de agosto, mas nem Rebeca ou Simone se classificaram para este aparelho.

