A cena de nudez em A Casa do Dragão que chocou o público da série

Acostumado a cenas de sexo e mortes, o público de Game of Thrones ainda encontra formas de se chocar com o spin-off A Casa do Dragão (House of the Dragon). No terceiro episódio da segunda temporada da série da HBO, exibido na noite de domingo, 30, os fãs do universo criado por George R. R. Martin foram surpreendidos com uma cena de nu frontal do personagem Aemond, interpretado pelo ator Ewan Mitchell.

No episódio, o rei Aegon (Tom Glynn-Carney) sai para uma noite de bebedeira e libertinagem com seus amigos da Guarda Real e encontra seu irmão Aemond Targaryen deitado, completamente despido e abraçado a uma prostituta. Aegon debocha de Aemond por ainda se deitar com a prostituta que tirou sua virgindade. Imóvel, Aemond ouve o deboche até se levantar, revelando seu órgão para a câmera.

Em entrevista à Variety, Ewan Mitchell declarou que Aemond é um homem que precisa de amor. “Ele é um garoto quebrado, precisa de alguém para consertá-lo. A primeira temporada foi uma série rica, cheia de personagens cinzentos moralmente comprometidos. Eu queria apresentar um personagem que, nesses três episódios, aquela época de sua vida era apenas uma escuridão completa”, descreveu o ator.

A gravação de nudez em A Casa do Dragão

A diretora do episódio, Geeta Vasant Patel, também contou ao veículo sobre como foi gravar a infame cena de nudez de Aemond e explicou como ela representa o amadurecimento do personagem. “Ewan é um ótimo ator. Ele entende o que precisa fazer para interpretar Aemond. Quando falei com ele originalmente sobre a nudez, eu disse a ele: ‘Vamos apenas passar pela história. Se você não se sente confortável nu, então não vai ficar nu’. Nós dois estávamos na mesma página dessa forma. Começamos a andar, e ele me guiou através de seu personagem. Uma coisa sobre dirigir que é realmente importante é se render aos atores, e os atores se rendem. É uma rendição mútua. Neste caso, Ewan conhecia seu personagem tão bem que eu o estava ouvindo e caminhando com ele enquanto passávamos por cada episódio antes deste”, disse.

“O que descobrimos é que Aemond estava machucado. Ele foi intimidado quando era pequeno. Desde que ele foi machucado, ele criou essa persona que era exatamente o oposto de como ele estava se sentindo. Ele criou a persona de alguém que é insensível e não se importa com o que os outros pensam dele. Essa mudança, de alguém que é vulnerável para literalmente vê-lo vestir sua armadura, era o que queríamos naquela cena. É uma das poucas vezes em que você vê a criança nele e vê a dor nele. Lentamente, ele começa a vestir sua armadura e quando ele se levanta, o fato de ele não se importar que você veja seu pênis é uma mudança visceral tão forte. E então, é claro, Ewan estava tipo: ‘Eu quero estar totalmente nu naquele momento. É importante para mim porque é quem é meu personagem. É isso que ele faria’. E foi isso que fizemos”, concluiu.

