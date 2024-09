3 séries indicadas ao Emmy imperdíveis – e pouco conhecidas

No próximo domingo, 15, acontece a 76ª edição do Emmy, que premia as principais produções da TV americana e seus artistas. Entre os indicados estão a superprodução Xógum: A Gloriosa Saga do Japão, a intrigante minissérie Bebê Rena, a dramédia O Urso e a estrelada The Morning Show. Para além dessas, porém, a premiação conta com alguns títulos primorosos, nem tão conhecidos, mas que valem uma maratona. Confira a seguir três sugestões:

Fargo

Onde assistir: no Prime Video

A série de humor ácido conta histórias independentes e um tanto macabras a cada temporada. Na quinta e mais recente leva de episódios, a trama acompanha uma dona de casa (vivida por Juno Temple) com um passado comprometedor, sendo perseguida por um detetive obstinado, vivido por Jon Hamm. Os dois atores estão indicados aos principais prêmios de atuação do Emmy, juntamente com Lamorne Morris, que concorre como ator coadjuvante.

Slow Horses

Onde assistir: na Apple TV+

O drama de suspense e espionagem traz o ator veterano Gary Oldman no protagonismo, como o chefe de uma divisão de rejeitados pela inteligência interna britânica, o MI5. O grupo é reduzido a uma atividade administrativa na primeira temporada, enquanto tenta provar que são dignos do distintivo da organização. A produção da Apple é uma das mais bem-sucedidas do canal, com quatro temporadas — e uma quinta em andamento.

Abbott Elementary

Onde assistir: no Disney+

Filmada como se fosse um documentário, a comédia acompanha o dia a dia de professores em uma escola pública num bairro humilde da Filadélfia. Criada e estrelada pela atriz Quinta Brunson, na pele da professora otimista Janine, o programa se vale de um humor afiado ao mostrar o “se vira nos 30” dos profissionais da educação.