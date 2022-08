25 anos sem Diana: As obras que retrataram a vida da princesa fielmente

Diana Frances Spencer, a princesa de Gales, morreu em 31 de agosto de 1997, há exatos 25 anos. Casada com o príncipe Charles, o filho mais velho da rainha Elizabeth II e herdeiro do trono real britânico, entre 1981 e 1996, a aristocrata conquistou fama e simpatia mundialmente com sua personalidade altruísta e envolvimento em diversas causas sociais. Algumas obras retratam com bastante fidelidade a história de vida de Lady Di, como era popularmente conhecida, como a série The Crown, sucesso da Netflix.

Mãe dos príncipes William e Harry e recém-divorciada de Charles, Diana morreu em um trágico acidente de carro quando estava acompanhada do namorado Dodi Al-Fayed, em um túnel em Paris.

Confira a lista:

The Crown

Produzida pela Netflix e criada por Peter Morgan, The Crown (2016-) explora a vida da rainha Elizabeth II do Reino Unido, desde seu casamento real em 1947 ao inicio dos anos 2000, com cada temporada focando em uma década da vida da majestade. Diana também aparece na produção, interpretada por Emma Corrin, elogiada por sua atuação e semelhança com a princesa, na quarta temporada. A história da icônica mulher ganhará mais destaque no quinto ano da série, que estreia em novembro deste ano.

Onde assistir The Crown: Netflix

Continua após a publicidade

Spencer

Do diretor chileno Pablo Larraín, Spencer (2021) é estrelado por Kristen Stewart e imagina os bastidores entre a princesa Diana e o príncipe Charles, durante o Natal da família real em 1991. O longa foi amplamente dirigido pela crítica especializada e pode ser considerado um terror psicológico. A atriz foi indicada pela primeira vez ao Oscar, mas não levou a estatueta para casa.

Onde assistir Spencer: Prime Video

Diana, Our Mother: Her Life and Legacy e Diana, 7 Days

Os filhos de Diana e Charles, William e Harry encomendaram dois documentários sobre a mãe: Diana, Our Mother: Her Life and Legacy (2017), realizado pela emissora britânica ITV e lançado pela HBO, e Diana, 7 Days (2017), produzido pela Sandpaper Films e transmitido pela emissora americana BBC. Neles, os príncipes revisitam a trajetória da princesa através de entrevistas com pessoas próximas, fotografias raras e vídeos caseiros da infância da filantrópica, além de relembrar a época a morte e no funeral de Diana.

Onde assistir: Diana, Our Mother: Her Life and Legacy: disponível no Vimeo/ Diana, 7 Days: disponível no Globoplay