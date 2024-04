Por que Kassio soltou o bandido Rogério Andrade?

Em decisão monocrática sigilosa, o ministro Kassio Nunes Marques, do STF, tirou a tornozeleira eletrônica de Rogério Andrade (que, assim, deixa de ser monitorado pela polícia).

No ano passado, Kassio revogou o mandado de prisão contra Gustavo, filho de Rogério Andrade.

Em 2022, Kassio revogou a prisão preventiva de Rogério Andrade.

Rogério Andrade é banqueiro de bicho no Rio de Janeiro. Sobrinho de Castor de Andrade, herdou seu império após uma guerra familiar na qual morreram seu primo, Paulo, e o marido de sua prima, Fernando Iggnácio.

Rogério é acusado de um sem-número de crimes, incluindo os assassinatos dos próprios parentes e do banqueiro do bicho Maninho Garcia. Atualmente em guerra com o banqueiro do bicho Bernardo Bello, Rogério é considerado o criminoso mais poderoso e mais perigoso do Rio. Consta que tem a seu soldo um exército de policiais e outros agentes públicos.

Em 2023, Kassio soltou o sargento Márcio Araújo, acusado de envolvimento no assassinato de Fernando Iggnácio.

Durante a guerra com Iggnácio, Rogério sofreu um atentado que tirou a vida de um de seus filhos e a perna de seu segurança, Ronnie Lessa. Lessa é o assassino de Marielle Franco e aponta Domingos Brazão como mandante do crime.

Em 2021, Kassio mandou reintegrar Domingos Brazão ao TCE, do qual estava afastado por corrupção.

E agora, pouco depois de Ronnie Lessa fazer sua delação premiada, contando-se sabe-se lá o que (a maior parte da delação continua em sigilo), Kassio soltou o antigo patrão do assassino.

Kassio é incansável. E não falha.

Consta que outros ministros do STF ficaram perplexos com a decisão. O Brasil espera que se reúnam e revoguem essa inacreditável decisão amanhã mesmo.

(Por Ricardo Rangel em 18/04/2024)