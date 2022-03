Por que é difícil ser bolsonarista

Durante muito tempo, a máquina de fake news bolsonarista demonizou a Rússia por ser, supostamente, comunista.

Aí, do nada, Jair Bolsonaro anunciou que ia à Rússia. E declarou que Vladimir Putin é conservador. Em Moscou, foi prestar homenagem ao soldado desconhecido, soldado esse que pertencia ao Exército Soviético e defendia o regime comunista de Stalin (o gesto seria banal para qualquer chefe de Estado… mas não para Bolsonaro).

Logo depois da volta de Bolsonaro, Putin invadiu a Ucrânia, país que exercia fascínio sobre o bolsonarismo. Sara Winter diz que foi treinada lá e Daniel Silveira já disse que é preciso “ucranizar” o Brasil.

Mas Bolsonaro se declarou “neutro” a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia. E todo mundo sabe que apoia Putin. No apoio a Putin, está na companhia de China, Cuba e Venezuela, países que sempre demonizou por serem comunistas.

O PT, o PSOL, o PCdoB e o PCO (Partido da Causa Operária) também se posicionaram em defesa de Putin.

Já Ernesto Araújo se posicionou a favor da Ucrânia e acusou Bolsonaro de estar reproduzindo “desinformação russa”.

O jornalista Lauro Jardim informou que Bolsonaro enviou para seus grupos de Whatsapp mensagem em que diz que “USA não é mais uma nação virtuosa” e “só existe (sic) a Rússia, a China e a Liga Árabe capaz (sic) de enfrentar a NOM (Nova Ordem Mundial)”. E que “o comunismo se transmutou, voltou para seu berço europeu” e “se Bolsonaro não tivesse corrido para fazer aliança com Putin, nem eleições teríamos.” E por aí vai.

Ou seja, quem era inimigo do comunismo agora é comunista, e quem era comunista agora é a única esperança do mundo contra o comunismo. (“Tudo o que é sólido desmancha no ar”, diria o velho Marx.)

Ser bolsonarista é difícil para chuchu.