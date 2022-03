O Brasil na vanguarda do atraso

Vladimir Putin fez uma agressão não provocada à Ucrânia, país soberano e pacífico. Mentiu que a Ucrânia não existe como Estado independente. Mentiu que o governo ucraniano é neonazista. Mentiu que seu objetivo é proteger os habitantes de Donbass (por que a Rússia está bombardeando Kiev, do outro lado do país?). Mentiu que foi uma ação para impedir que a Ucrânia entre para a Otan: não havia perspectiva de inclusão da Ucrânia. E, se fosse assim, por que Putin concordou com a entrada das repúblicas bálticas na Otan em 2004? E que argumento é esse de que se pode invadir um país soberano para impedi-lo de fazer acordos internacionais?

O mundo não comprou o lero-lero de Putin e repudiou em peso a invasão. No Brasil, entretanto, nada é simples. Os bolsonaristas ficaram confusos, sem saber se a Rússia é o monstro-­comunista-inimigo-da-civilização-cristã, como disse a máquina de fake news durante anos, ou se Putin é “conservador”, conforme Bolsonaro agora o descreve. Para complicar, Putin tem o apoio de outros monstros comunistas, como China, Cuba e Venezuela.

Na dúvida, siga o líder. Bolsonaro — que visitou a Rússia às vésperas da invasão e declarou “solidariedade” aos russos — recusou-se a condenar o ataque e avisou que o Brasil é “neutro”. O Itamaraty faz o que pode para botar o país no lugar certo, mas todo mundo sabe onde Bolsonaro está.

“As principais lideranças brasileiras são incapazes de defender a democracia com firmeza”

Faz sentido que Bolsonaro, que defende ditadura e tortura, apoie Putin, um ditador fascista e homofóbico que acredita na lei do mais forte, mata inimigos e massacra populações, como fez na Chechênia e faz agora. E que quer recriar um passado idealizado e glorioso (o Império Russo). Ou seja, é o modelo acabado do que Bolsonaro quer ser.

Continua após a publicidade

A esquerda brasileira também ficou tonta. A visão geopolítica tradicional de nossa esquerda tem três linhas básicas: 1) contra os Estados Unidos; 2) a favor de ditaduras de esquerda; 3) contra ditaduras de direita. Até o fim da Guerra Fria, era fácil conciliar as três linhas, hoje é impossível. Grande parte da esquerda, PT e penduricalhos incluídos, optou pelo antiamericanismo, que é supremo.

O PT condenou a “política de longo prazo dos Estados Unidos de agressão à Rússia e de expansão da Otan” — nem uma palavra sobre a agressão da Rússia à Ucrânia. O ex-chanceler petista Celso Amorim é “contra as sanções” (mas não contra a Rússia) e “a favor do diálogo” (mas não da Ucrânia).

Lula tuitou que “ninguém pode concordar com ataques militares de um país contra o outro” — não mencionou Rússia nem Ucrânia. Depois, falou da Rússia, mas antes criticou o Ocidente: “Foi assim que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e o Iraque e que a França e a Inglaterra invadiram a Líbia; é assim que a Rússia está fazendo com a Ucrânia”. Esqueceu que a Ucrânia é democrática e pacífica; o Afeganistão, dominado pelo sanguinário Talibã, protegia o terrorista Bin Laden; a Líbia era uma ditadura em sangrenta guerra civil e a intervenção foi determinada pela ONU.

O mundo inteiro está unido em defesa da Ucrânia, mas as principais lideranças brasileiras são incapazes de defender a democracia com firmeza. Nós somos a vanguarda do atraso.

Publicado em VEJA de 9 de março de 2022, edição nº 2779