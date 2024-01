Lula e Mantega: o novo capítulo do filme que você já viu

Na semana passada, Lula anunciou a retomada de investimentos nas refinarias Abreu e Lima e Comperj, símbolos do petrolão. Esta semana, anunciou um pacote de 300 bilhões para estimular a indústria, num modelo similar ao que nos deu a Lava-Jato. O presidente do BNDES, Aloisio Mercadante, afirmou que o Brasil “precisa construir navios”, ideal que acabou no escândalo da Sete Brasil.

E agora, informa Lauro Jardim, Lula está determinado a emplacar Guido Mantega na presidência da empresa. É uma ideia absurda de muitas maneiras:

A Vale é uma empresa privada, Lula não tem que ter opinião sobre quem é ou deixa de ser presidente da empresa. Mantega não tem qualificação para ser sequer conselheiro, muito menos presidente. O histórico de Mantega é desastroso: pior ministro da Fazenda da história, foi o síndico de uma devastação fiscal que jogou o país em uma profunda recessão, da qual até hoje não nos recuperamos completamente. Sua reputação está longe de ser ilibada: arrolado como “Pós-Itália” nas planilhas da Odebrecht, chegou a ser preso por suspeita de corrupção. E o mais grave: Lula quer colocar Mantega na Vale por motivos personalíssimos. Acha que o velho amigo sofreu uma “injustiça” que merece reparação — de 60 milhões de reais por ano a ser feita com dinheiro privado.

A chance de Lula conseguir botar Mantega na presidência — neste momento — é perto de zero. Mas, ao pressionar pela presidência, tende a garantir que Mantega será eleito conselheiro. E, uma vez colocado o pé na porta, fica bem mais fácil conseguir a presidência em um segundo momento.

Lula está mais voluntarioso do que nunca e a capacidade do governo de chantagear o conselho da Vale — usando sua golden share para atrapalhar os procedimentos societários, negando licenças minerárias etc. — não deve ser subestimada. Em seu primeiro governo, Lula tanto pressionou os acionistas que conseguiu se livrar de Roger Agnelli, cujo desempenho era estelar.

A bronca de Lula com Agnelli era principalmente porque queria que a Vale entrasse para valer no ramo de siderurgia, fora do centro de competência da mineradora — e o então presidente da empresa resistia. A visão desenvolvimentista de Lula continua querendo a mesma coisa agora. Que Mantega, claro, entregaria.

Então ficamos assim. A Vale produz aço. Com o aço, uma nova Sete Brasil fabrica os navios. Os navios são abastecidos com diesel refinado na Abreu e Lima a partir do petróleo produzido pela foz do Amazonas. Tudo financiado com dinheiro baratinho do governo.

O naufrágio é certo.

(Por Ricardo Rangel em 25/01/2024)