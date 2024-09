Adivinhe quem perde com a queda-de-braço entre Alexandre e Musk

Elon Musk descumpriu ordens judiciais e fechou o escritório do X/Twitter, deixando a empresa sem representante no Brasil. Diante disso, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou — conforme manda a lei — a suspensão da rede no Brasil.

Jogo jogado?

Muito longe disso.

1) O ministro bloqueou também o dinheiro da Starlink, empresa que tem Elon Musk entre seus acionistas. Não tem cabimento: o X/Twitter está irregular, mas a Starlink — que tem administração independente —, não. E vale lembrar que a separação entre a pessoa física do acionista e a pessoa jurídica de sua empresa remonta ao século XVII.

2) O ministro estipulou uma multa para qualquer pessoa que acesse o X/Twitter usando uma VPN (tecnologia que permite mascarar endereços na Internet). O X/Twitter cometeu uma irregularidade e está proibido de operar no Brasil, vá lá, mas por que você, caro leitor — que não cometeu ilegalidade nenhuma e não está proibido de usar o X/Twitter —, haveria de ser punido?

3) O ministro foi além e proibiu todas as lojas virtuais de oferecer programas de VPN. Mas existem inúmeros usos para VPN além de obter acesso ao X/Twitter. Proibir VPN é coisa típica de ditaduras como China e Coréia do Norte.

Pessoas de todas as colorações políticas têm usado palavras pesadas — “ilegal”, “absurdo”, “abuso de poder” — para classificar as decisões do ministro. (A proibição de VPNs causou tanto rebuliço que Alexandre, atabalhoadamente, voltou atrás.)

As decisões do ministro prejudicam 21 milhões de usuários do X/Twitter e 100.000 clientes da Starlink, a maioria das quais não está nem aí para a queda-de-braço entre o ministro e Elon Musk, e precisa dos serviços das empresas atingidas — inclusive para conduzir negócios e ganhar a vida. É lamentável que tenhamos chegado a este ponto.

Não chegamos aqui à toa, era um desfecho previsível e incontornável. Estamos no ponto culminante de uma longa série de medidas polêmicas, quase sempre monocráticas, eventualmente indefensáveis, tomadas pelo ministro Alexandre. Tais medidas vêm pondo lenha na fogueira da polarização, prejudicando a qualidade da democracia brasileira e comprometendo a imagem do Brasil em geral e do Supremo Tribunal Federal em particular.

A maior parte dessas medidas ocorre no âmbito do inquérito das Fake-News, um inquérito problemático, com diversos vícios de origem, que vem se arrastando desde 2019. Ele foi crucial para barrar o avanço autoritário de Jair Bolsonaro, mas o risco iminente à democracia já não passou faz tempo. Já passou da hora de encerrar esse inquérito.

No último sábado, o presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso declarou ao jornal Folha de S. Paulo que “acho que nós não estamos distantes do encerramento”.

O Brasil espera, com expectativa e com esperança, que seja verdade. Porque quem perde com tudo isso somos nós, brasileiros.

(Por Ricardo Rangel em 02/09/2024)