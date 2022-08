Witzel diz ter aval do TSE para disputar governo do Rio

O ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel disse que está apto a concorrer novamente ao posto ao qual foi eleito em 2018, mesmo depois do processo de impeachment que o retirou do cargo em abril do ano passado.

O tribunal misto composto por parlamentares e magistrados do TJRJ decidiu pela cassação do mandato do então governador —aquela altura, ele estava afastado por suspeitas de corrupção. Também ficou decidido pela proibição de que ele assumisse cargo público no período de cinco anos.

Witzel contesta a decisão em uma ação do STF que ainda não transitou em julgado. O ex-governador e o seu novo partido, o PMB, bancam que ele esta apto a concorrer a um cargo eletivo neste ano.

“Sou candidato a governador. Não tenho condenação. Minhas contas foram aprovadas pela Alerj. Zero boletos reprovados. Nos vemos no dia 2 de outubro”, disse ele, em postagem nesta quarta-feira.

A convenção estadual do PMB na semana passada referendou o nome de Witzel. O partido e o candidato se fiam em uma declaração do TSE do último dia 30 que indica que Witzel está “quite com a Justiça Eleitoral”.

A certidão menciona resolução do TSE de 2004 que diz que “o conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, salvo quando facultativo, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça eleitoral e não remitidas, excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se tratar de candidatos”.