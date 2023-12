A convicção de Wassef sobre a própria prisão e a de Bolsonaro

No centro das investigações envolvendo a venda do Rolex dado a Jair Bolsonaro pela comitiva da Arábia Saudita, Frederick Wassef tem convicção de que não será preso porque, segundo ele, “apenas recomprou o relógio” — a pedido de Fabio Wajngarten, chefe da Secom na gestão Bolsonaro e um dos advogados do ex-presidente no caso das joias.

Ele não vê, no entanto, a mesma tranquilidade para o cliente. E não é por falta de convicção na defesa. A leitura do advogado é de que o STF está louco para prender Bolsonaro.