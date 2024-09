Wanderlei Barbosa inaugura terminal de grãos de R$ 100 milhões no TO

A gestão do governador Wanderlei Barbosa no Tocantins inaugurou, nesta terça, o novo Terminal Rodoferroviário de Alvorada, localizado no sul do estado. A estrutura de 100 milhões de reais foi construída pela concessionária Rumo em parceria com a cooperativa de agronegócio CHS.

O novo terminal tem capacidade para movimentar 1,5 milhão de toneladas de grãos por ano e marca um avanço estratégico na infraestrutura logística do Brasil, especialmente para o escoamento da produção agrícola.

Além do governador e de representantes da Rumo e da CHS, o ministro dos Transportes, Renan Filho, participou da cerimônia.

O terminal está conectado à Ferrovia Norte-Sul, ligando o Tocantins ao Porto de Santos, em São Paulo, e integrando quatro das cinco regiões do país.

Continua após a publicidade

A obra gerou 150 empregos diretos durante sua construção e, para a operação, serão contratados 65 profissionais. “Além de estimular o crescimento do agronegócio local, o terminal representa uma nova alternativa logística para os produtores da região, reduzindo os custos com frete e aumentando a competitividade no mercado internacional”, diz o governador do Tocantins.