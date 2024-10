Vídeo de câmera de vigilância leva PF a suspeito por incêndio no DF; veja

Um vídeo registrado por uma câmera de vigilância na região da Ponte Alta do Gama, no Distrito Federal, levou a PF a um dos suspeitos de incendiar a Área de Proteção Ambiental do Planalto Central, na manhã do último dia 25 de setembro — quarta-feira da semana passada.

Agentes da Polícia Federal cumpriram nesta segunda-feira um mandado de busca e apreensão expedido pela 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal e apreenderam o carro utilizado pelo homem, que pode ser visto na gravação. Segundo a corporação, ele seria o condutor e proprietário do veículo.

Um segundo suspeito, ainda não identificado, teria ateado fogo na vegetação. Levantamentos preliminares indicam que a área afetada pode ser superior a 380 hectares, o equivalente a 570 campos de futebol.

A PF instaurou em setembro quatro inquéritos para identificar os responsáveis pelos incêndios que assolaram o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás, e em regiões do Distrito Federal, na Floresta Nacional e no Parque Nacional de Brasília.