Veja lista de militares indiciados com Bolsonaro nesta quinta

Ainda há um longo caminho na Justiça a ser percorrido até que todos os 37 indiciados pela Polícia Federal tenham o possível encontro com a lei. As revelações da Polícia Federal que chegam ao gabinete de Alexandre de Moraes, nesta quinta, no entanto, são parte de um capítulo da história que começou a ser narrado em 2018, com a “nova política”.

Naqueles idos, Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República propagando uma nova forma de administração.

Sairiam de cena, de acordo com a narrativa dele, os políticos e sindicalistas incompetentes e corruptos de esquerda, que povoaram gestões petistas.

Entrariam na máquina militares selecionados a dedo pelo capitão para colocar a gestão pública em um novo tempo. Ao lado dos militares, “cidadãos de bem” completariam o time.

A história do que foi o governo de Jair Bolsonaro ainda está sendo contada. Na lista de 37 indiciados por envolvimento num plano de golpe de Estado, a ampla maioria é de militares — da ativa e da reserva.

A mistura de política e quartel, até aqui, oferece aos políticos e ao próprio contingente de militares que não se envolveu nos eventos do governo passado e cumpre seu dever, muitas oportunidades de reflexão.

Veja a lista dos militares que foram indiciados pela PF nesta quinta:

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa; Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha; Walter Braga Netto, ex-chefe da Casa Civil, ex-ministro da Defesa e general do Exército; Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ex-chefe do GSI e general do Exército; Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, general e ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército; Nilton Diniz Rodrigues, general de brigada do Exército; Mario Fernandes, general do Exército; Alexandre Castilho Bitencourt da Silva, coronel do Exército; Bernardo Romão Correa Neto, coronel do Exército; Cleverson Ney Magalhães, coronel do Exército; Marcelo Costa Câmara, coronel do Exército; Anderson Lima de Moura, coronel do Exército; Larcio Vergilio, coronel do Exército; Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército; Carlos Giovani Delevati Pasini, coronel do Exército; Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército Mauro Cesar Barbosa Cid, tenente-coronel do Exército; Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército; Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Tenente-coronel do Exército; Angelo Martins Denicoli, major do Exército; Rafael Martins de Oliveira, major do Exército; Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros, major do Exército; Jair Messias Bolsonaro, capitão do Exército Ailton Barros, capitão reformado do Exército; Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército.

A Polícia Federal também tem quadros na lista:

Anderson Torres, delegado e ex-ministro da Justiça; Alexandre Ramagem, delegado e ex-chefe da Abin; Wladimir Matos Soares, policial federal; Marcelo Bormevet, policial federal;