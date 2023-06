Varejo recua 0,3% em maio, mostra Cielo

As vendas no varejo caíram 0,3% em maio ante igual mês do ano passado, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado. O resultado leva em conta a inflação do período. Foi a primeira retração mensal em 2023.

O setor que mais contribuiu para o desempenho negativo foi Bens Duráveis e Semiduráveis, puxado especialmente pelo segmento de Vestuário e Artigos Esportivos.

De acordo com Carlos Alves, vice-presidente de produtos e tecnologia da Cielo, em 2022 o mês de maio foi marcado por baixas temperaturas, o que precipitou, em especial, a compra de roupas de frio pelos consumidores. Em 2023, o fenômeno não se repetiu, o que contribuiu para a diminuição das vendas.