Varejo cresceu 4,9% em janeiro, diz Cielo

As vendas no varejo cresceram 4,9% em janeiro em comparação com igual período do ano passado, de acordo com o Índice Cielo de Varejo Ampliado.

A alta foi registrada no setores de Bens Duráveis, Bens Não Duráveis e Serviços, com destaque para o segmento de Turismo e Transporte.

Segundo o superintendente de dados da Cielo, Vitor Levi, janeiro marcou o 15º mês seguido de aumento de vendas no comércio. “Apesar dessa recuperação, o nível de vendas ainda está aquém do verificado antes da pandemia”, diz.