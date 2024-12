Varejo cresce 1,4% em novembro, segundo a Cielo

As vendas no varejo cresceram 1,4% em novembro, descontada a inflação, em comparação com igual mês do ano passado, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado.

O setor de Serviços subiu 4,6%, puxado pelo segmento Transporte e Turismo. Bens Não Duráveis teve alta de 1,1%, impactado principalmente por Drogarias e Farmácias. Já Bens Duráveis caiu 0,9%, pressionado por Materiais de Construção.

Na opinião de Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, a boa performance da Black Friday foi importante para o aumento das vendas em novembro.

“Outra peculiaridade foi a celebração do Feriado do Dia da Consciência Negra em todo o território nacional, o que deve ter colaborado para o resultado do segmento de Recreação e Lazer”, diz Alves.

