Vantagem de Lula sobre Bolsonaro é de 11 pontos, diz Ipespe

O ex-presidente Lula manteve a vantagem de 11 pontos percentuais sobre o presidente Jair Bolsonaro, aponta a pesquisa Ipespe/XP divulgada há pouco. Os resultados dos dois foram os mesmos do levantamento da semana passada.

O petista aparece 45% das intenções de voto contra 34% do candidato á reeleição.

Em terceiro lugar, aparece Ciro Gomes, com 9%, um ponto a mais do que no levantamento anterior. Na sequência, vem Simone Tebet, com 3%, o mesmo índice da última semana.

Esta foi a primeira pesquisa Ipespe sem João Doria, que tinha registrado 2%.

André Janones, Vera, Pablo Marçal tiveram 1%, cada um. Leonardo Péricles e Luciano Bivar foram citados, mas não chegaram a 1% de citações. Já Felipe D’Avila, Eymael e Sofia Manzano constavam na lista mas não foram escolhidos por nenhum entrevistado.

O levantamento foi realizado de segunda a terça-feira desta semana, com 1.000 entrevistados de todas as regiões do país. A margem de erro máxima estimada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos.