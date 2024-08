Vamos botar para quebrar com Moraes, diz Malafaia sobre ato na Paulista

O pastor Silas Malafaia afirmou que ele, os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Gustavo Gayer (PL-GO) e o senador Magno Malta (PL-ES) vão “botar para quebrar” em falas pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, no ato convocado por eles para a Avenida Paulista, em São Paulo, no feriado de 7 de setembro.

A manifestação, que o pastor declara ser “em defesa do Estado Democrático de Direito”, vai pavimentar o caminho para a retórica de campanha da direita bolsonarista nas próximas eleições gerais, centrada no antagonismo à condução de processos pelo ministro do Supremo e na defesa da destituição de Moraes da cadeira na Corte.

“Dois terços do Senado vão a voto em 2026. São 54 senadores. Quero ver qual senador vai ter coragem de fugir se tiver pressão popular”, disse Malafaia. “Como pode um Senado que a maioria é direita, pelo menos dizem, e estão comendo na mão do PT, grande parte deles acovardados e encolhidos? Vamos passar esse negócio a limpo. O povo vai saber quem são eles”, acrescentou.

Junto com Nikolas Ferreira, Gayer e Magno Malta, o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo promete fazer “o mais duro discurso contra o ditador da toga”, alegando que “em qualquer nação do mundo ele estaria preso com as denúncias de gravações de conversas de assessores para induzir perseguição a inimigos”.