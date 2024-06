Valdemar aparece triste em vídeo e diz o motivo: “Saudade do Bolsonaro”

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Cacique do partido, Valdemar Costa Neto aparece em vídeo do Partido Liberal com um semblante sério e diz que está “com saudades” de Jair Bolsonaro.

Desde 8 de fevereiro, Valdemar e Bolsonaro não podem se falar por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na data, os líderes do PL foram alvos da Operação Tempus Veritatis.

Confira o vídeo: