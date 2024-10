Universidade de Coimbra vai inaugurar escritório no Brasil

A Universidade de Coimbra inaugurará, nesta quinta-feira, um novo escritório de atendimento a estudantes no Brasil. A instalação estará localizada na Casa de Portugal de São Paulo, que fica na Avenida Liberdade, no coração da capital paulista.

O objetivo da Universidade é estreitar os laços com instituições brasileiras e facilitar o intercâmbio de estudantes e pesquisadores. Além disso, o escritório irá proporcionar mais apoio a brasileiros que queiram estudar em Portugal.

A cerimônia de inauguração está marcada para às 18h, e contará com a presença do presidente da Casa de Portugal de São Paulo, Renato Gonçalves, e do reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, que estarão entre os discursantes do evento.