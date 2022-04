Universidade Aberta do Brasil oferece 130 mil vagas

A Capes divulgou nesta terça um edital com a oferta de 131.102 vagas de licenciatura e especialização pelo programa Universidade Aberta do Brasil. Criado em 2006, ele tem como objetivo levar ensino superior a lugares isolados do país pela modalidade de educação à distância. O programa permite por exemplo uma pessoa do interior do país fazer, por exemplo, uma graduação na UFRJ ou uma especialização na Fiocruz.

A UAB tem parceria com 139 universidades e institutos públicos e polos instalados em 850 cidades brasileiras. As vagas são voltadas prioritariamente para a formação de professores da educação básica. Atualmente, o programa conta com 121.000 alunos matriculados.