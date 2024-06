União Brasil tem “muita afinidade” com o PL, diz Flávio Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Flávio Bolsonaro era um dos vários convidados da oposição a Lula na festa pela posse de Antonio de Rueda como presidente do União Brasil no salão social do Iate Clube de Brasília, na última terça.

“Apesar de ter alguns integrantes no governo, o União Brasil é um partido que tem muita afinidade com o PL”, disse o senador.

O evento estava repleto de ex-ministros do governo Bolsonaro, como Ciro Nogueira, Fábio Faria e Henrique Mandetta. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também marcou presença.

Da atual Esplanada de Lula, um dos poucos a aparecer foi o ministro Juscelino Filho (Comunicações), deputado licenciado pelo União Brasil.