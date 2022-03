União Brasil já perdeu 30% da bancada na Câmara durante janela partidária

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No último dia 3, data que marcou o início da janela partidária, o União Brasil detinha a maior bancada da Câmara, com 78 deputados em exercício. Passados 21 dias, o partido tem hoje 56 parlamentares em atividade e já viu 23 deputados se desfiliarem rumo a outras siglas. E ainda faltam nove dias para o fim do troca-troca.

Com a debandada em massa, a legenda que resultou da fusão entre PSL e DEM perdeu 30% da sua bancada. E foi superada pelo PL, do Jair Bolsonaro, que ganhou 20 deputados e agora tem 62. A maior parte das desfiliações foi de bolsonaristas que se elegeram pelo ex-partido do presidente.

Veja abaixo os 23 deputados que já deixaram o União Brasil e os seus novos partidos, segundo registros do sistema da Câmara: