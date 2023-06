União Brasil avalia que Lula quer dar saída honrosa a Daniela Carneiro

A avaliação dominante no União Brasil sobre a situação de Daniela Carneiro é a de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu a ela uma sobrevida como ministra do Turismo para pavimentar uma saída “honrosa” do cargo.

O líder do partido na Câmara, Elmar Nascimento, afirmou a jornalistas nesta terça-feira que, “quando e se” a vaga surgir, o deputado Celso Sabino já se consolidou como a indicação da bancada para a pasta.

“Mas não foi pedido (um nome pelo governo). Não seria ético fazer (o anúncio do substituto) com a ministra Daniela no cargo”, completou.

Entre as sinalizações de que ela será substituída está a afirmação de que, segundo Nascimento, tanto o União Brasil quanto o Palácio do Planalto concordam que “não houve legitimação da bancada” do partido para a distribuição de ministérios e, agora, querem “fazer diferente”.

Sempre com uma ressalva, o líder da legenda completou: “O tempo é do governo.”

Outra mensagem pouco sutil sobre o pleito de uma nova indicação do União para a Esplanada é a de que a bancada não questiona o desempenho de Daniela Carneiro no Turismo, mas, sim, a permanência no ministério mesmo depois de pedir desfiliação do partido ao TSE.

“Quem pede judicialmente a desfiliação do partido pode ser ministro, claro que pode. Na cota pessoal do presidente da República ou no partido a que vá se filiar, mas não no partido de que está saindo”, disse Nascimento.

É questão, portanto, de tempo – o tempo que Lula considerar necessário para uma saída “honrosa” para Daniela Carneiro.

