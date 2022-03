Túlio Gadêlha oficializa troca do PDT pela Rede

Túlio Gadêlha oficializou sua saída do PDT e formalizou nesta quinta a sua filiação à Rede Sustentabilidade. Em mensagem nas redes sociais, o deputado federal por Pernambuco agradeceu a acolhida do novo partido e disse que chega para “crescer a bancada” da legenda na Câmara.

“Simbora! Só em Pernambuco já temos 50 bons candidatos para as eleições deste ano. Bora crescer a bancada, fazer a boa política, com causas, com luta e sem Bolsonaro! Obrigado pelo acolhimento, Randolfe Rodrigues, Marina Silva, Joênia Wapichana e Heloisa Helena “, escreveu ele que foi eleito em 2018 com cerca de 75.000 votos.