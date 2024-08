TSE vai julgar esta semana recurso de cassação do governador de Roraima

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai julgar na terça-feira, a partir das 19h, o recurso referente à terceira cassação do governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), pelo TRE-RR.

A ministra Isabel Gallotti é a relatora da ação, que foi registrada no sistema do tribunal em 8 de maio e conta com parecer favorável da Procuradoria-Geral Eleitoral para manter a cassação.

Denarium teve seu mandato cassado três vezes pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima por compra de votos, sendo a última delas em janeiro deste ano.

A primeira cassação ocorreu devido ao uso do programa Cesta da Família, a segunda pelo programa Morar Melhor e a terceira envolveu os mesmos programas e incluiu a acusação de envio de 70 milhões de reais para prefeituras.