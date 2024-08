TSE manda Boulos devolver R$ 274,9 mil aos cofres da União

VEJA Mercado

A nova máxima de pontos do Ibovespa e entrevista com Otaviano Canuto

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta terça-feira, 20. O Ibovespa segue negociando na sua máxima histórica de pontos e renovou o seu recorde na última segunda-feira, chegando a ser negociado acima dos 136 mil pontos. O índice foi impulsionado por algumas varejistas que chegaram a subir mais de 10% no pregão. Já o dólar ainda custa a cair e segue negociado a 5,45 reais — nível que pode pressionar a inflação. Os economistas da XP Investimentos escrevem em relatório que esperam quatro altas de juros nas próximas quatro reuniões do Copom, que levariam a taxa Selic a 12% ao ano no mês de janeiro de 2025. A piora do cenário acontece em razão do aumento nas projeções de inflação do Brasil. Diego Gimenes entrevista Otaviano Canuto, membro do Policy Center for the New South e ex-diretor do FMI e do Banco Mundial.