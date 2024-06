TSE deve julgar cassação de governador do RR antes do recesso

O TSE deve analisar, antes do recesso de julho, alguns processos que envolvem a cassação do governador de Roraima, Antonio Denarium.

A Justiça Eleitoral em Roraima já confirmou a cassação do mandato por abuso de poder político e econômico por três vezes, em agosto de 2023, por distribuir cestas básicas no período eleitoral, em dezembro por executar reformas nas casas de eleitores e mais uma vez em janeiro deste ano com pena estabelecida de inelegibilidade por 8 anos.

Já há inclusive parecer do Ministério Público nos processos que hoje estão no TSE pedindo a perda de mandato do governador de Roraima. Os processos estão com a ministra Isabel Galloti.