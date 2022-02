Tribunal de Contas paulista muda de comando nesta semana

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho assume nesta terça a presidência do órgão. A cerimônia de posse, marcada para 11h, será virtual e transmitida pela internet. O mesmo evento marcará a posse de Sidney Beraldo no cargo de de vice-presidente e de Renato Martins, como corregedor.

Dimas Ramalho foi eleito por unanimidade, em dezembro último, para suceder a atual presidente, conselheira Cristiana de Castro Moraes, na gestão do órgão de controle externo da administração pública paulista.

Membro do TCESP desde 2012, ele já exerceu a presidência em 2016. “Minha missão começa em um cenário completamente novo. Precisamos posicionar o controle externo para o pós-pandemia, priorizando áreas e programas da administração pública que são essenciais para a retomada”, diz Ramalho.