Tribunais já tiveram mais de 13 mil condenações por júri popular em 2024

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Pedro Pupulim.

Julgamentos por júri popular, como o que condenou os assassinos de Marielle e Anderson no último dia 31, já resultaram em mais de 13.000 condenações no país a2024, segundo um levantamento de casos disponibilizado pelo CNJ com dados atualizados até o fim de agosto.

O “Mapa Nacional do Tribunal do Júri” também aponta que houve 4.902 absolvições neste ano, além de 204 desclassificações. Apenas processos sobre crimes dolosos contra a vida podem ser julgados dessa forma

O Conselho Nacional de Justiça tornou a ferramenta pública no mês passado, “a fim de proporcionar uma maior transparência, eficiência e celeridade na tramitação dos processos”.

Os dados disponibilizados revelam que foram apresentadas 20.278 novas ações penais de competência do júri. Até agosto, havia 215.568 casos pendentes de julgamento no país.