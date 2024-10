Trecho de BR em Minas vai a leilão com projeto de R$ 8,5 bilhões

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério dos Transportes promoverá, nesta quinta-feira, na Bolsa de Valores de São Paulo, o leilão de um trecho da BR-262 que liga Uberaba, no Triângulo Mineiro, a Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A pasta prevê que a concessão injetará 8,54 bilhões de reais, somando captação e serviços operacionais, na melhoria da infraestrutura e ampliação da capacidade de fluxo do trecho, que é conhecido como “Rota do Zebu”.

Segundo o governo, a empresa que assumir o contrato da nova concessão sobre o trecho terá um pacote de melhorias para realizar. Em destaque, estão a duplicação de 44,3 quilômetros de rodovia, a implantação de 168,87 quilômetros de faixas adicionais e de 3,63 quilômetros de vias marginais.

Além disso, a companhia se responsabilizará pela instalação um Ponto de Parada e Descanso, 17 passarelas de pedestres, 100 pontos de ônibus, além de três passagens de animais.

De acordo com o ministério, ao menos 4,4 milhões de pessoas serão diretamente beneficiadas e 63.765 empregos devem ser gerados entre a região metropolitana de BH e o Triângulo Mineiro.