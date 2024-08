Tragédia no RS será lembrada no desfile de 7 de setembro em Brasília

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O desfile do 7 de setembro, em Brasília, terá como um dos eixos temáticos o Rio Grande do Sul. A catástrofe ambiental no estado atingiu 2,3 milhões de pessoas.

Em homenagem aos esforços humanitários, um pelotão formado por militares das Forças Armadas que atuaram no resgate às vítimas das enchentes desfilará na Esplanada dos Ministérios.

Nas ações, os militares resgataram mais de 80.000 pessoas e 10.000 animais.

O pelotão será composto por 30 militares — 10 da Marinha, 10 do Exército e 10 da Aeronáutica.

Além dos militares, também irão participar cães resgatados das enchentes e os seus tutores.