Toffoli é internado em Brasília com quadro de broncopneumonia

O ministro Dias Toffoli, do STF, foi internado na noite desta segunda-feira, em Brasília, com um “quadro de broncopneumonia“, de acordo com boletim médico divulgou pelo Hospital DF Star.

Segundo o comunicado, no momento, o magistrado “encontra-se estável, respirando espontaneamente” e sem previsão de alta.

A nota é assinada por Ludhmila Hajjar, chefe da equipe médica, Guilherme Correa Meyer, diretor médico do hospital, e Allisson B. Barcelos Borges, diretor geral do DF Star.

O texto não cita, mas Brasília está sendo atingida nos últimos dias por uma intensa fumaça decorrente de incêndios florestais, que pode causar ou agravar problemas respiratórios.