Toffoli derruba decisão do TCU e concede penduricalho a juízes

Numa decisão de 37 páginas, assinada nesta terça, o ministro Dias Toffoli, do STF, decidiu anular uma decisão colegiada do TCU que suspendeu, em abril, o pagamento de benefícios supostamente irregulares — os chamados penduricalhos — concedidos a juízes de todo o país.

O caso envolve o pagamento de Adicional por Tempo de Serviço, conhecido como quinquênio, que representa um aumento salarial de 5% pago automaticamente a cada cinco anos aos magistrados.

No despacho, Toffoli disse que o TCU não tem competência para derrubar entendimento do CNJ, que decidiu pela validade do penduricalho que, na prática, ajuda magistrados a driblarem o teto salarial dos servidores.

“Entendo que não compete ao Tribunal de Contas da União sobrepor-se, no caso específico, à competência constitucional atribuída ao Conselho Nacional de Justiça, adentrando no mérito do entendimento exarado por este último, sob pena de ofensa à independência e unicidade do Poder Judiciário”, diz Toffoli.

A decisão resgatada por Toffoli abre caminho para pagamento de benefícios retroativos. O prejuízo estimado, com a decisão, é de quase 1 bilhão de reais aos cofres públicos.

